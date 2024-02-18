Премьеру Норвегии прислали посылку с наркотиками
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Фото © Канцелярия премьер-министра Норвегии / Кая Шилл Годагер
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре получил по почте марихуану. Посылка с наркотиком пришла в канцелярию главы правительства ещё 31 января, сообщает Dagbladet.
Почту согласно процедуре сначала доставили в приёмную службу безопасности и обслуживания департамента. Затем посылку просветили с помощью рентгена. Тогда и выяснилось, что внутри находится медицинский каннабис.
Посылку конфисковала полиция, отправитель не уточняется. В Норвегии марихуана легализована для использования исключительно в медицинских целях.
А ранее бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп получил конверт, наполненный неизвестным порошком. Также в послании содержались угрозы.