Посольство РФ в Афинах получило конверт с белым порошком из Финляндии
В российское посольство в греческих Афинах прислали пакет с неизвестным белым порошком. К посольству в срочном порядке прибыли сотрудники полиции и пожарной службы. Об этом говорится в сообщении местного телеканала ERT-1.
В российской миссии заверили журналистов в том, что жизни и безопасности персонала диппредставительства сейчас ничто не угрожает. Там пояснили, что посылка пришла в конверте утром из греческой почты. Страной-отправителем указана Финляндия. Конверт передан на детальную экспертизу, что займёт некоторое время, после чего власти Греции сообщат российскому посольству результаты.
В начале декабря прошлого года одна из представителей России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене — Юлия Жданова — получила анонимную посылку "провокационного содержания". Об этом она сама сообщила в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Что именно находилось внутри коробки, дипломат не уточнила.
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