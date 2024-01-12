Посольство РФ в Афинах получило конверт с белым порошком из Финляндии

В российское посольство в греческих Афинах прислали пакет с неизвестным белым порошком. К посольству в срочном порядке прибыли сотрудники полиции и пожарной службы. Об этом говорится в сообщении местного телеканала ERT-1.

В российской миссии заверили журналистов в том, что жизни и безопасности персонала диппредставительства сейчас ничто не угрожает. Там пояснили, что посылка пришла в конверте утром из греческой почты. Страной-отправителем указана Финляндия. Конверт передан на детальную экспертизу, что займёт некоторое время, после чего власти Греции сообщат российскому посольству результаты.