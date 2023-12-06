Неизвестные пытались запугать члена российской делегации по разоружению в Вене

Одна из представителей России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене — Юлия Жданова — в начале декабря получила анонимную посылку "провокационного содержания". Об этом она сама сообщила в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которое проходит в среду, 6 декабря.

Что именно находилось внутри коробки, дипломат не уточнила. По её словам, делегация проинформировала о получении посылки правоохранительные органы и направила соответствующую ноту в МИД Австрии.

"Цель злоумышленников понятна — деморализовать официального представителя государства и воспрепятствовать качественному исполнению служебных обязанностей в ответственный для России период", — указала Жданова в ходе своего выступления.