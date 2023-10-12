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12 октября, 08:26

Подозрительные "волонтёры" пытались доставить посылку дочери военкора Сладкова

<p>Александр Сладков — журналист, военный корреспондент, репортёр ВГТРК, блогер. Фото © Анвар Галеев / ТАСС</p>

Александр Сладков — журналист, военный корреспондент, репортёр ВГТРК, блогер. Фото © Анвар Галеев / ТАСС

Неизвестные пытались передать странную посылку дочери военного корреспондента Александра Сладкова. По данным SHOT, инцидент произошёл вчера, 11 октября: Арине начали поступать звонки от курьеров, которые хотели совершить доставку на её адрес.

Девушка не понимала, о чём речь, ведь ни она, ни её отец ничего не заказывали. Тогда курьеры объяснили, что адресат — сам военкор, а посылку отправили некие "волонтёры". Полиция проводит проверку.

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Лайф рассказывал о покушении на военного корреспондента News Front Александра Резника, более известного как LeX. Его автомобиль пытались подорвать в Херсонской области, сбросив с беспилотника взрывное устройство. Благо, журналист отделался незначительными травмами. Позднее силовики задержали наводчика, причастного к попытке убийства.

Матвей Константинов
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