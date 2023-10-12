Подозрительные "волонтёры" пытались доставить посылку дочери военкора Сладкова

Неизвестные пытались передать странную посылку дочери военного корреспондента Александра Сладкова. По данным SHOT, инцидент произошёл вчера, 11 октября: Арине начали поступать звонки от курьеров, которые хотели совершить доставку на её адрес.

Девушка не понимала, о чём речь, ведь ни она, ни её отец ничего не заказывали. Тогда курьеры объяснили, что адресат — сам военкор, а посылку отправили некие "волонтёры". Полиция проводит проверку.