Подозрительные "волонтёры" пытались доставить посылку дочери военкора Сладкова
Александр Сладков — журналист, военный корреспондент, репортёр ВГТРК, блогер. Фото © Анвар Галеев / ТАСС
Неизвестные пытались передать странную посылку дочери военного корреспондента Александра Сладкова. По данным SHOT, инцидент произошёл вчера, 11 октября: Арине начали поступать звонки от курьеров, которые хотели совершить доставку на её адрес.
Девушка не понимала, о чём речь, ведь ни она, ни её отец ничего не заказывали. Тогда курьеры объяснили, что адресат — сам военкор, а посылку отправили некие "волонтёры". Полиция проводит проверку.
Лайф рассказывал о покушении на военного корреспондента News Front Александра Резника, более известного как LeX. Его автомобиль пытались подорвать в Херсонской области, сбросив с беспилотника взрывное устройство. Благо, журналист отделался незначительными травмами. Позднее силовики задержали наводчика, причастного к попытке убийства.