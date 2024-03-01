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Таможенники в Санкт-Петербурге нашли 11 кг кокаина в бананах

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Таможенники в Санкт-Петербурге нашли 11 кг кокаина в бананах

1 марта, 07:40
Таможенники в Санкт-Петербурге нашли 11 кг кокаина в бананах. Фото © ФТС России

Таможенники в Санкт-Петербурге нашли 11 кг кокаина в бананах. Фото © ФТС России

Таможенники в Санкт-Петербурге пресекли контрабанду крупной партии кокаина. В контейнере, прибывшем в порт из бельгийского Антверпена, таможенники нашли брикеты со спрессованным белым порошком в коробке с бананами.

"Изъято свыше 11 кг наркотика, стоимость которого на чёрном рынке превышает 165 млн рублей. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство кокаин", — рассказали Life.ru в Федеральной таможенной службе России.

Таможенники в Санкт-Петербурге нашли 11 кг кокаина в бананах. Фото © ФТС России

Таможенники в Санкт-Петербурге нашли 11 кг кокаина в бананах. Фото © ФТС России

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

В порту Петербурга спустя две недели нашли ещё одну огромную партию кокаина на 13 млрд рублей
В порту Петербурга спустя две недели нашли ещё одну огромную партию кокаина на 13 млрд рублей

Это уже не первая партия кокаина, которую задерживают в Большом порту Санкт-Петербург. Так, в начале января этого года там выявили более тонны кокаина на 11 миллиардов рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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