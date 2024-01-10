В Большом порту Санкт-Петербурга задержали более тонны кокаина на 11 млрд рублей

Более тонны кокаина на 11 миллиардов рублей задержали в Большом порту Санкт-Петербург. Наркотик был выявлен таможенниками совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе осмотра контейнера, прибывшего из Никарагуа.

Оперативники ФСБ работают на месте обнаружения контрабанды кокаина в порту Санкт-Петербурга. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС

Как сообщили Лайфу в пресс-службе ФТС, контрабандисты спрятали 1000 брикетов с надписью DIOR со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля. Экспертиза подтвердила, что найденное наркотическое средство — кокаин.

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС

"Северо-Западной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере)", — сообщили Лайфу в таможенном ведомстве.