В Петербурге изъяли более 100 кг кокаина в контейнерах с бананами из Бельгии

В Санкт-Петербурге таможенники и сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли крупную партию кокаина, прибывшую в Россию из Бельгии. Об этом Лайфу сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ. На предоставленных фото видно, что злоумышленники упаковали наркотики в брикеты с фотографиями ротвейлера.

"Сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативных таможен совместно со Службой экономической безопасности Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвратили два факта контрабанды кокаина общим весом более 100 килограммов", — рассказали в ФТС.

Кокаин, изъятый в Петербурге. Фото © Предоставлено Лайфу

Порошкообразный наркотик был найден в контейнерах с бананами — в технологических полостях рефрижераторной установки. Суда прибыли в Северную столицу из Бельгии. То, что внутри был кокаин, уже подтвердила экспертиза.

Кокаин, изъятый в Петербурге. Фото © Предоставлено Лайфу