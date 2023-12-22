В Петербурге изъяли более 100 кг кокаина в контейнерах с бананами из Бельгии
Кокаин, изъятый в Петербурге. Обложка © Предоставлено Лайфу
В Санкт-Петербурге таможенники и сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли крупную партию кокаина, прибывшую в Россию из Бельгии. Об этом Лайфу сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ. На предоставленных фото видно, что злоумышленники упаковали наркотики в брикеты с фотографиями ротвейлера.
"Сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативных таможен совместно со Службой экономической безопасности Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвратили два факта контрабанды кокаина общим весом более 100 килограммов", — рассказали в ФТС.
Кокаин, изъятый в Петербурге. Фото © Предоставлено Лайфу
Порошкообразный наркотик был найден в контейнерах с бананами — в технологических полостях рефрижераторной установки. Суда прибыли в Северную столицу из Бельгии. То, что внутри был кокаин, уже подтвердила экспертиза.
Кокаин, изъятый в Петербурге. Фото © Предоставлено Лайфу
Северо-Западное таможенное управление возбудило два уголовных дела по статье "Контрабанда наркотиков в особо крупном размере". Они переданы в следственные подразделения МВД России на транспорте.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли в Москве крупнейшую партию кокаина — 673 килограмма на общую сумму в 2,5 миллиарда рублей. Контрабандисты должны были по подложным документам переправить наркотики в Евросоюз.