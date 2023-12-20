ФСБ изъяла в Москве 673 килограмма кокаина на 2,5 миллиарда рублей
Федеральная служба безопасности изъяла в Москве крупную партию кокаина, предназначенную для контрабанды в Евросоюз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Силовики изъяли в Москве крупную партию кокаина на 2,5 миллиарда рублей. Видео © ФСБ РФ
"Пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина", — говорится в опубликованном сообщении.
Так, двое граждан России должны были получить в Москве ранее доставленную в РФ особо крупную партию наркотика, после чего с помощью арендованного на подставное лицо транспорта, а также поддельных паспорта и водительского удостоверения доставить его в ЕС.
На опубликованном ФСБ видео — момент обнаружения кокаина. Всего силовики нашли в пространстве под багажником универсала 673 килограмма наркотиков на общую сумму в 2,5 миллиарда рублей. А при розничной продаже наркоторговцы могли выручить за него не менее 6,5 миллиарда. Задержанные уже находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, недавно силовики поймали крайне необычного наркокурьера — 32-летнего баскетболиста-колясочника Ивана Неклюдова. В ходе обычной проверки на посту ДПС при нём нашли 20 килограммов мефедрона. "Атлет" уже задержан. Оказалось, что крупную партию "синтетики" он пытался провезти через всю Россию.
Getty Images / Grigorenko