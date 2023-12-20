ФСБ изъяла в Москве 673 килограмма кокаина на 2,5 миллиарда рублей

Федеральная служба безопасности изъяла в Москве крупную партию кокаина, предназначенную для контрабанды в Евросоюз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики изъяли в Москве крупную партию кокаина на 2,5 миллиарда рублей. Видео © ФСБ РФ

"Пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина", — говорится в опубликованном сообщении.

Так, двое граждан России должны были получить в Москве ранее доставленную в РФ особо крупную партию наркотика, после чего с помощью арендованного на подставное лицо транспорта, а также поддельных паспорта и водительского удостоверения доставить его в ЕС.