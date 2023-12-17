Известный боец на голых кулаках впал в панику при виде ДПС и выдал наличие "запрещёнки"

Известный российский кулачный боец Илья Топчин был пойман в Москве с пятью пакетиками мефедрона. Об этом сообщает SHOT.

Всё случилось накануне ночью, когда сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль, на заднем сиденье которого находился спортсмен, ощутимо занервничавший при виде правоохранителей. Полицейские уточнили у него, везёт ли он что-то запрещённое, на что тот не дал внятного ответа и попытался отвертеться от вопроса, но попытка была неуспешной. В его рюкзаке при обыске обнаружили пять пакетиков с белым порошком, оказавшимся мефедроном. Полиция проводит проверку.

27-летний Топчин участвовал в боях промоушен Hardcore FC. Кроме того, он брал призовые места на чемпионате России по боксу и выступал на профессиональном ринге.