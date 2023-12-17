Известный боец на голых кулаках впал в панику при виде ДПС и выдал наличие "запрещёнки"
SHOT: Боец на голых кулаках Илья Топчин задержан в Москве с мефедроном
Российский боец Илья Топчин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / topcheck_killer
Известный российский кулачный боец Илья Топчин был пойман в Москве с пятью пакетиками мефедрона. Об этом сообщает SHOT.
Всё случилось накануне ночью, когда сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль, на заднем сиденье которого находился спортсмен, ощутимо занервничавший при виде правоохранителей. Полицейские уточнили у него, везёт ли он что-то запрещённое, на что тот не дал внятного ответа и попытался отвертеться от вопроса, но попытка была неуспешной. В его рюкзаке при обыске обнаружили пять пакетиков с белым порошком, оказавшимся мефедроном. Полиция проводит проверку.
27-летний Топчин участвовал в боях промоушен Hardcore FC. Кроме того, он брал призовые места на чемпионате России по боксу и выступал на профессиональном ринге.
Ранее Лайф рассказывал о том, как в Казани полиция остановила 32-летнего спортсмена-инвалида на стационарном посту для проверки и, как оказалось, не зря. При осмотре сотрудники обнаружили между рядами сидений 20 килограммов белого порошка в упаковке. Результаты экспертизы показали, что это мефедрон. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.