В порту Петербурга спустя две недели нашли ещё одну огромную партию кокаина на 13 млрд рублей В петербургском порту таможенники изъяли партию кокаина на 13 млрд рублей 24 января, 07:25 В Санкт-Петербурге изъяли партию кокаина, прибывшую из Бельгии. Обложка © ФТС

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники таможни задержали партию наркотических веществ на 13 миллиардов рублей, которая прибыла из Бельгии среди мешков с кофе. Об этом Лайфу рассказали в ФТС.







"Контрабанду крупной партии кокаина пресекли сотрудники Северо-Западного таможенного управления и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Большого порта Санкт-Петербург. Изъято свыше 1200 килограммов наркотика, стоимость которого на чёрном рынке превышает 13 миллиардов рублей", — уточнили в ведомстве.

Российские таможенники просканировали контейнер из бельгийского города Антверпен, в котором по документам находился кофе. Однако среди прочего там оказались неизвестные прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком. Как подтвердила экспертиза, это был кокаин. Возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что более тонны кокаина на 11 миллиардов рублей задержали в Большом порту Санкт-Петербурга в начале января этого года. Наркотик был выявлен таможенниками в ходе осмотра контейнера, прибывшего из Никарагуа.

Авторы Татьяна Миссуми