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11 января, 20:24

Контрабандист угнал автомобиль таможни и скрылся в Москве, пока водитель платил за бензин

SHOT: В Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков сбежал на автомобиле ФТС

На севере Москвы подозреваемый в контрабанде наркотиков сбежал из-под стражи, угнав автомобиль Федеральной таможенной службы. Как пишет телеграм-канал SHOT, преступника ищут.

Сотрудники Внуковской таможни задержали мужчину в районе девяти вечера 11 января. На автомобиле Lada X-Ray его повезли в отдел полиции. По дороге водитель остановился на заправке. Пока он расплачивался, пассажир в наручниках сумел перебраться за руль — и был таков.

Брошенную машину позднее нашли в Бескудниковском проезде. Правоохранители выясняют обстоятельства перевозки и разыскивают угонщика, который, по информации телеграм-канала, был замечен на Дубнинской улице в Восточном Дегунине.

Что могло пойти не так? Двое темнокожих пытались скрыться от полиции в заснеженном русском лесу
Что могло пойти не так? Двое темнокожих пытались скрыться от полиции в заснеженном русском лесу

Ранее сообщалось, что дальнобойщик на Урале в течение шести часов умирал от инсульта на глазах сотрудников Госавтоинспекции. Те приняли его за пьяного, оставив "прийти в себя" в кабине фуры с выключенным отоплением.

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Telegram / МВД России

Лариса Сафронова
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