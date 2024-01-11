Контрабандист угнал автомобиль таможни и скрылся в Москве, пока водитель платил за бензин

На севере Москвы подозреваемый в контрабанде наркотиков сбежал из-под стражи, угнав автомобиль Федеральной таможенной службы. Как пишет телеграм-канал SHOT, преступника ищут.

Сотрудники Внуковской таможни задержали мужчину в районе девяти вечера 11 января. На автомобиле Lada X-Ray его повезли в отдел полиции. По дороге водитель остановился на заправке. Пока он расплачивался, пассажир в наручниках сумел перебраться за руль — и был таков.

Брошенную машину позднее нашли в Бескудниковском проезде. Правоохранители выясняют обстоятельства перевозки и разыскивают угонщика, который, по информации телеграм-канала, был замечен на Дубнинской улице в Восточном Дегунине.