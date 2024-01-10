Что могло пойти не так? Двое темнокожих пытались скрыться от полиции в заснеженном русском лесу
SHOT: Полиция настигла в заснеженном русском лесу двух чернокожих с мефедроном
Два темнокожих кубинца с наркотиками попытались спрятаться от полицейских в белоснежном подмосковном лесу, но потерпели фиаско. По данным SHOT, 30-летний Даниэль Роке и 50-летний Александр Фернандес убегали от патруля и в качестве пейзажа для маскировки выбрали небольшой лесок в деревне Мисайлово Ленинского городского округа.
С собой у иностранцев было 40 свёртков мефедрона общей массой примерно 80 граммов. Сотрудники полиции достаточно быстро настигли "мастеров конспирации", которые на контрасте ярко выделялись в заснеженном лесу. Сейчас они задержаны.
А ранее Лайф писал, что более тонны кокаина на 11 миллиардов рублей задержали в Большом порту Санкт-Петербург. Наркотик был выявлен в ходе осмотра контейнера, прибывшего из Никарагуа.