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10 января, 12:47

Что могло пойти не так? Двое темнокожих пытались скрыться от полиции в заснеженном русском лесу

SHOT: Полиция настигла в заснеженном русском лесу двух чернокожих с мефедроном

Два темнокожих кубинца с наркотиками попытались спрятаться от полицейских в белоснежном подмосковном лесу, но потерпели фиаско. По данным SHOT, 30-летний Даниэль Роке и 50-летний Александр Фернандес убегали от патруля и в качестве пейзажа для маскировки выбрали небольшой лесок в деревне Мисайлово Ленинского городского округа.

С собой у иностранцев было 40 свёртков мефедрона общей массой примерно 80 граммов. Сотрудники полиции достаточно быстро настигли "мастеров конспирации", которые на контрасте ярко выделялись в заснеженном лесу. Сейчас они задержаны.

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А ранее Лайф писал, что более тонны кокаина на 11 миллиардов рублей задержали в Большом порту Санкт-Петербург. Наркотик был выявлен в ходе осмотра контейнера, прибывшего из Никарагуа.

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standret / freepik

Алексей Берковиц
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