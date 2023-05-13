Канадский блогер назвал фрик-шоу шутку из "Операции "Ы" с "чернокожим" Федей

Блогер KennethOnline из Канады раскритиковал шутку из советского фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Видео просмотра картины он опубликовал на YоuTube-канале.

Канадец занимается изучением русского языка и на днях решил посмотреть вместе с русскоязычными зрителями фильм режиссёра Леонида Гайдая. Однако момент, где Шурик выпорол прутом за проступок персонажа Федю с раскрашенным в чёрный цвет лицом, блогеру не понравился.

"Нет, это же ***! Какое-то фрик-шоу! Как такое возможно в фильме, это просто ***. Конечно же, персонаж имеет чёрное лицо в этом моменте. Это очень плохо!" — сказал он.

Блогер уверен, что создатели картины намеренно окрасили Федю в чёрный цвет. При этом комментаторы подчеркнули, что фильм был выпущен в 1965 году, когда многие проекты снимались с подобными шутками, причём в разных странах.