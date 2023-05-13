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13 мая, 12:37

Канадский блогер назвал фрик-шоу шутку из "Операции "Ы" с "чернокожим" Федей

<p>Момент из "Операции "Ы", который обругал канадский блогер. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ycpwDSvjyS0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kenneth Live </a></p>

Момент из "Операции "Ы", который обругал канадский блогер. Обложка © YouTube / Kenneth Live

Блогер KennethOnline из Канады раскритиковал шутку из советского фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Видео просмотра картины он опубликовал на YоuTube-канале.

Канадец занимается изучением русского языка и на днях решил посмотреть вместе с русскоязычными зрителями фильм режиссёра Леонида Гайдая. Однако момент, где Шурик выпорол прутом за проступок персонажа Федю с раскрашенным в чёрный цвет лицом, блогеру не понравился.

"Нет, это же ***! Какое-то фрик-шоу! Как такое возможно в фильме, это просто ***. Конечно же, персонаж имеет чёрное лицо в этом моменте. Это очень плохо!" — сказал он.

Блогер уверен, что создатели картины намеренно окрасили Федю в чёрный цвет. При этом комментаторы подчеркнули, что фильм был выпущен в 1965 году, когда многие проекты снимались с подобными шутками, причём в разных странах.

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Светлана Оперук
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