Темнокожая звезда "Бриджертонов" сочла "слишком белой" королевскую семью Британии

На коронации Карла III не обошлось без обвинений в расизме, и это несмотря на обилие темнокожих гостей. Так, звезда сериала "Бриджертоны" Аджоа Андо в эфире телеканала Би-би-си заявила, что балкон Букингемского дворца, на который выходила королевская семья, был "ужасно белым".

Звезда сериала "Бриджертоны" назвала балкон Букингемского дворца "ужасно белым". Видео © Twitter / Darren Grimes

"Мы перешли от богатого разнообразия аббатства к ужасно белому балкону. Я поражена этим", — сказала актриса.

Столь резкое заявление Андо вызвало резкую критику в "Твиттере", особенно на фоне цвета одежды звезды. Многие пользователи отметили, что актриса, по всей видимости, не знает, что "Бриджертоны" — это не документальное кино, а художественный вымысел, и искренне верит, что якобы была "чёрная британская аристократия". Напомним, в "Бриджертонах" она сыграла леди Дэнбери, которая была довольно близка к королеве Шарлотте.

"А что Аджоа ожидала увидеть на балконе? Королевская семья — это белая семья!" — написал один из юзеров.

"Не могу поверить, что Аджоа это сказала", — возмутился другой.

Тот самый "ужасно белый" балкон, который разозлил Андо. Фото © Twitter / The Royal Parks