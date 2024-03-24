"Называют людоловами": Командующий Сухопутными войсками ВСУ пожаловался на травлю военкомов

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что на Украине травят сотрудников военкоматов. Об этом военный написал на своей странице в соцсетях.

"Мы дошли до травли военных из ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины", — считает Павлюк.

Он выразил недоумение по поводу того, что тех, кто пережил ужасы войны, относят к врагам и называют "людоловами". По его словам, украинцы видят только результаты задержаний, но не знают причин, которые привели к таким действиям со стороны ТЦК. Павлюк утверждает, что главная причина силовых задержаний украинских мужчин заключается в их осознанном отказе от выполнения "конституционной обязанности".