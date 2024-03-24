"Называют людоловами": Командующий Сухопутными войсками ВСУ пожаловался на травлю военкомов
Командующий Павлюк пожаловался на травлю сотрудников украинских ТЦК
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что на Украине травят сотрудников военкоматов. Об этом военный написал на своей странице в соцсетях.
"Мы дошли до травли военных из ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины", — считает Павлюк.
Он выразил недоумение по поводу того, что тех, кто пережил ужасы войны, относят к врагам и называют "людоловами". По его словам, украинцы видят только результаты задержаний, но не знают причин, которые привели к таким действиям со стороны ТЦК. Павлюк утверждает, что главная причина силовых задержаний украинских мужчин заключается в их осознанном отказе от выполнения "конституционной обязанности".
Ранее Life.ru писал, что Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Это уже десятое продление.
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