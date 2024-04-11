Лукашенко присвоил звание Героя Белоруссии женщине-космонавту Марине Василевской
Марина Василевская и Александр Лукашенко. Обложка © Официальный сайт президента Республики Беларусь
Марина Василевская, которая недавно вернулась из космического путешествия на корабле "Союз МС-24", получила звание Героя Белоруссии. Награду ей вручил лично президент страны Александр Лукашенко на церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщает его пресс-служба.
Лукашенко встретил Василевскую на церемонии чествования белорусских космонавтов. Видео © Telegram / Пул Первого
Церемония чествования белорусских космонавтов. Фото © Официальный сайт президента Республики Беларусь
"Александр Лукашенко вручил Марине Василевской медаль Героя Беларуси, а также удостоверение космонавта во время торжественной церемонии, где присутствовали другие участники и организаторы космического полёта, а также родители девушки", — говорится на сайте белорусского лидера.
Также медали "За трудовые заслуги" от президента Белоруссии удостоился гендир авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец, а специальные листы с объявлением благодарности были вручены женщине-космонавту Анастасии Ленковой и замначальника управления аэрокосмической сферы национальной академии наук Ивану Буче.
Напомним, изначально отправка российского космонавта Олега Новицкого, космонавта из Белоруссии Марины Василевской и астронавта Трейси Дайсон на Международную космическую станцию с помощью ракеты "Союз МС-25" должна была состояться 21 марта, но пуск был отменён. В NASA сообщили, что отмена полёта произошла из-за ошибки, которая не позволила двигателям включиться в заданное время. Старт состоялся 23 марта — экипаж из россиянина, белорусски и американки отправился на МКС. Василевская вернулась на землю 6 апреля, совершив посадку в районе казахстанского города Жезказган.