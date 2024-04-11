Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 12:43

Лукашенко присвоил звание Героя Белоруссии женщине-космонавту Марине Василевской

Марина Василевская и Александр Лукашенко. Обложка © Официальный сайт президента Республики Беларусь

Марина Василевская и Александр Лукашенко. Обложка © Официальный сайт президента Республики Беларусь

Марина Василевская, которая недавно вернулась из космического путешествия на корабле "Союз МС-24", получила звание Героя Белоруссии. Награду ей вручил лично президент страны Александр Лукашенко на церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко встретил Василевскую на церемонии чествования белорусских космонавтов. Видео © Telegram / Пул Первого

Церемония чествования белорусских космонавтов. Фото © Официальный сайт президента Республики Беларусь

Церемония чествования белорусских космонавтов. Фото © Официальный сайт президента Республики Беларусь

"Александр Лукашенко вручил Марине Василевской медаль Героя Беларуси, а также удостоверение космонавта во время торжественной церемонии, где присутствовали другие участники и организаторы космического полёта, а также родители девушки", — говорится на сайте белорусского лидера.

Также медали "За трудовые заслуги" от президента Белоруссии удостоился гендир авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец, а специальные листы с объявлением благодарности были вручены женщине-космонавту Анастасии Ленковой и замначальника управления аэрокосмической сферы национальной академии наук Ивану Буче.

Лукашенко взял на военное совещание своего пса Умку, который стал очень большим
Лукашенко взял на военное совещание своего пса Умку, который стал очень большим

Напомним, изначально отправка российского космонавта Олега Новицкого, космонавта из Белоруссии Марины Василевской и астронавта Трейси Дайсон на Международную космическую станцию с помощью ракеты "Союз МС-25" должна была состояться 21 марта, но пуск был отменён. В NASA сообщили, что отмена полёта произошла из-за ошибки, которая не позволила двигателям включиться в заданное время. Старт состоялся 23 марта — экипаж из россиянина, белорусски и американки отправился на МКС. Василевская вернулась на землю 6 апреля, совершив посадку в районе казахстанского города Жезказган.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новости науки
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров