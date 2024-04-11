Лукашенко присвоил звание Героя Белоруссии женщине-космонавту Марине Василевской

Марина Василевская, которая недавно вернулась из космического путешествия на корабле "Союз МС-24", получила звание Героя Белоруссии. Награду ей вручил лично президент страны Александр Лукашенко на церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко встретил Василевскую на церемонии чествования белорусских космонавтов. Видео © Telegram / Пул Первого

Церемония чествования белорусских космонавтов. Фото © Официальный сайт президента Республики Беларусь

"Александр Лукашенко вручил Марине Василевской медаль Героя Беларуси, а также удостоверение космонавта во время торжественной церемонии, где присутствовали другие участники и организаторы космического полёта, а также родители девушки", — говорится на сайте белорусского лидера.