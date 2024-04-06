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6 апреля, 07:53

"Союз МС-24" с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии вернулся на Землю

Марина Василевская сразу после посадки аппарата корабля "Союз МС-24". Фото © "Роскосмос"

Марина Василевская сразу после посадки аппарата корабля "Союз МС-24". Фото © "Роскосмос"

Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Лорал О’Хара вернулись на Землю. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-24" с экипажем совершил посадку в районе казахстанского города Жезказган.

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-24" совершил посадку в районе казахстанского города Жезказган. Видео © "Роскосмос"

"Добро пожаловать домой! Сегодня в 10:17 мск спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" с Олегом Новицким, Мариной Василевской и Лорал О’Хара приземлился в районе казахстанского города Жезказган", — рассказали в "Роскосмосе".

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Для Новицкого это был уже четвёртый космический полёт, он продлился 14 суток. Теперь в звёздном багаже российского космонавта 545 суток в невесомости. Для Марины Василевской и Лорал О'Хары полёт стал первым. Марина провела на орбите 14 суток, Лорал О'Хара — 204. "Союз МС-25" с россиянином Новицким, первой женщиной-космонавтом из Белоруссии и американкой Трейси Дайсон отправился к МКС 23 марта.

Андрей Бражников
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