"Союз МС-24" с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии вернулся на Землю
Марина Василевская сразу после посадки аппарата корабля "Союз МС-24". Фото © "Роскосмос"
Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Лорал О’Хара вернулись на Землю. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-24" с экипажем совершил посадку в районе казахстанского города Жезказган.
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-24" совершил посадку в районе казахстанского города Жезказган. Видео © "Роскосмос"
"Добро пожаловать домой! Сегодня в 10:17 мск спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" с Олегом Новицким, Мариной Василевской и Лорал О’Хара приземлился в районе казахстанского города Жезказган", — рассказали в "Роскосмосе".
Для Новицкого это был уже четвёртый космический полёт, он продлился 14 суток. Теперь в звёздном багаже российского космонавта 545 суток в невесомости. Для Марины Василевской и Лорал О'Хары полёт стал первым. Марина провела на орбите 14 суток, Лорал О'Хара — 204. "Союз МС-25" с россиянином Новицким, первой женщиной-космонавтом из Белоруссии и американкой Трейси Дайсон отправился к МКС 23 марта.