Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" назначен на 9 апреля
Ракета-носитель "Ангара-А5". Обложка © ТАСС / "Роскосмос медиа" / Белый Андрей
Первый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный планируется на 9 апреля. Об этом сообщили в "Роскосмосе".
"Пуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой с Восточного планируется на 9 апреля", — говорится в дайджесте новостей компании.
Ранее Life.ru писал, что к Международной космической станции (МКС) пристыковался "Союз МС-25" с россиянином Олегом Новицким, белоруской Мариной Василевской и американским астронавтом Трейси Дайсон. Там их ждал экипаж из семи человек.