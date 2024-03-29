Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" назначен на 9 апреля

Первый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный планируется на 9 апреля. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"Пуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой с Восточного планируется на 9 апреля", — говорится в дайджесте новостей компании.