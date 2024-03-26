Лукашенко взял на военное совещание своего пса Умку, который стал очень большим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 26 марта, совершил рабочую поездку в Ошмянский район Гродненской области. В ходе визита лидеру республики доложили об обстановке на Северо-Западном направлении. На совещание Лукашенко пришёл не один, а со своим псом — шпицем по имени Умка.

Лукашенко взял на военное совещание шпица Умку, который стал очень большим. Видео © Telegram / Пул Первого

На видео, которое опубликовал телеграм-канал "Пул первого", собака смирно сидит на коленях Лукашенко, периодически расправляя уши, — внимательно слушает хозяина и других участников встречи. К слову, высокопоставленных военных совсем не смутило, что помимо них на совещании находится собака. Причём в кадр пушистый друг президента попал лишь в этот момент, ранее Лукашенко пообщался с журналистами, но тогда шпица рядом не было.

Некоторые обратили внимание на то, что Умка увеличился в размерах — очевидно, любимцу президента Белоруссии не приходится жаловаться на меню. Сообщалось, что стоимость белого шпица может превышать две тысячи долларов (около 185 тысяч рублей).