Лукашенко взял на военное совещание своего пса Умку, который стал очень большим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 26 марта, совершил рабочую поездку в Ошмянский район Гродненской области. В ходе визита лидеру республики доложили об обстановке на Северо-Западном направлении. На совещание Лукашенко пришёл не один, а со своим псом — шпицем по имени Умка.
Лукашенко взял на военное совещание шпица Умку, который стал очень большим. Видео © Telegram / Пул Первого
На видео, которое опубликовал телеграм-канал "Пул первого", собака смирно сидит на коленях Лукашенко, периодически расправляя уши, — внимательно слушает хозяина и других участников встречи. К слову, высокопоставленных военных совсем не смутило, что помимо них на совещании находится собака. Причём в кадр пушистый друг президента попал лишь в этот момент, ранее Лукашенко пообщался с журналистами, но тогда шпица рядом не было.
Некоторые обратили внимание на то, что Умка увеличился в размерах — очевидно, любимцу президента Белоруссии не приходится жаловаться на меню. Сообщалось, что стоимость белого шпица может превышать две тысячи долларов (около 185 тысяч рублей).
Лукашенко любит животных — в его хозяйстве помимо Умки живут породистые лошади и коровы, козы и овцы, страусы и коты. Белорусскому лидеру также дарили кролика и нескольких собак, например чёрного лабрадора Ллойда, щенка немецкой овчарки и двух лаек.
Умка — спутник Лукашенко практически на всех его мероприятиях. Впервые шпиц появился вместе с президентом Белоруссии 25 апреля 2020 года во время поездки на субботник в Гомельскую область. После пса заметили на интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде в январе 2021-го. Когда Лукашенко нарубил дров в крещенский вечер, тот самый шпиц тоже был рядом. А в сентябре того же года президент Белоруссии взял Умку на саммит ОДКБ. В декабре шпиц на трибунах болел за команду Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в хоккейном матче в Санкт-Петербурге. Кроме того, пёс сопровождал политика в рабочей поездке в Северную столицу в октябре 2022-го. Пушистый белоснежный питомец успел стать любимцем публики. Многие не единожды отмечали, что шпицу разрешается буквально всё.
Telegram / Пул Первого