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1 января, 15:18

"Маленький дракончик": В Беларуси рассказали о живущем дома у Лукашенко хамелеоне Жорике

"Пул первого": У Лукашенко дома живёт хамелеон по кличке Жорик

Хамелеон Жорик, живущий дома у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Обложка © t.me / "Пул первого"

Хамелеон Жорик, живущий дома у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Обложка © t.me / "Пул первого"

Хамелеон по кличке Жорик живёт у президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом рассказал телеграм-канал "Пул первого", близкий к главе республики.

Хамелеон Жорик, живущий дома у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Видео © t.me / "Пул первого"

Пост про хамелеона приурочен к Новому году, поскольку, согласно китайскому календарю, 2024-й проходит под знаком дракона. Авторы публикации рассказали, что "маленький дракончик" живёт у президента дома уже больше двух лет.

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Лукашенко остался без голоса

Ранее Лайф рассказывал, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил местным производителям по-соседски выручить Россию и "перекинуть Путину" яйца. Произошло это после того, как российский лидер на фоне подорожания продукта в шутку попросил Лукашенко "не жадничать" и поделиться яйцами.

Максим Плетнёв
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