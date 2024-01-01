"Маленький дракончик": В Беларуси рассказали о живущем дома у Лукашенко хамелеоне Жорике

Хамелеон по кличке Жорик живёт у президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом рассказал телеграм-канал "Пул первого", близкий к главе республики.

Пост про хамелеона приурочен к Новому году, поскольку, согласно китайскому календарю, 2024-й проходит под знаком дракона. Авторы публикации рассказали, что "маленький дракончик" живёт у президента дома уже больше двух лет.