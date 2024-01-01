"Маленький дракончик": В Беларуси рассказали о живущем дома у Лукашенко хамелеоне Жорике
"Пул первого": У Лукашенко дома живёт хамелеон по кличке Жорик
Хамелеон Жорик, живущий дома у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Обложка © t.me / "Пул первого"
Хамелеон по кличке Жорик живёт у президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом рассказал телеграм-канал "Пул первого", близкий к главе республики.
Хамелеон Жорик, живущий дома у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Видео © t.me / "Пул первого"
Пост про хамелеона приурочен к Новому году, поскольку, согласно китайскому календарю, 2024-й проходит под знаком дракона. Авторы публикации рассказали, что "маленький дракончик" живёт у президента дома уже больше двух лет.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил местным производителям по-соседски выручить Россию и "перекинуть Путину" яйца. Произошло это после того, как российский лидер на фоне подорожания продукта в шутку попросил Лукашенко "не жадничать" и поделиться яйцами.