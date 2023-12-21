Лукашенко остался без голоса
Президент Белоруссии Лукашенко заявил на совещании, что потерял голос
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял голос. Об этом он сообщил во время совещания по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами.
Президент Белоруссии Лукашенко заявил на совещании, что потерял голос. Видео © t.me / Пул Первого
"Голоса нет, поэтому будем шёпотом проводить совещание, переносить его тоже некуда", — сказал белорусский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что командный голос — это не когда стёкла дрожат. Уметь доносить до окружающих людей свои мысли гораздо важнее, отметил глава государства.
ТАСС / EPA / STRINGER