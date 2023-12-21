Лукашенко остался без голоса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял голос. Об этом он сообщил во время совещания по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами.

Президент Белоруссии Лукашенко заявил на совещании, что потерял голос. Видео © t.me / Пул Первого

"Голоса нет, поэтому будем шёпотом проводить совещание, переносить его тоже некуда", — сказал белорусский лидер.