Эксперт раскрыл секрет, как выработать командный голос по рецепту Путина

Лектор Российского общества "Знание" Николай Кодинов прокомментировал Лайфу совет президента РФ Владимира Путина о том, что командный голос не должен быть громким. Эксперт добавил, что при донесении до окружающих людей своих мыслей также важны идея и призыв к действию.

"Прежде чем начать говорить, нужно ответить на несколько вопросов: Зачем я говорю, как я говорю и что я говорю. Если "как?" — это орфоэпия, артикуляция, дикция, дыхание, то "что?" — это уже логика речи. Необходимо понимать, на какие слова важно акцентировать внимание слушателя в выступлении, что в предложении является главным, чтобы донести мысль. А мысль — это уже вопрос "зачем?", — рассказал Лайфу специалист.

По его словам, речь выступающего должна быть осознанной и понятной самому исполнителю. Человек должен ответить самому себе на вопросы: зачем ему материал, который он исполняет, зачем этот материал его слушателю, а также что выступающий хочет этим материалом сказать.

"Поймите одну важную вещь, есть текст и подтекст, — и без вас могут прочитать текст, материал, стихотворение и т.д., но на сцене стоите именно вы, потому что именно ваши мысли и переживания нужны зрителю". Николай Кодинов. Лектор Российского общества "Знание".

Цель исполнителя будет достигнута лишь в том случае, если он будет понимать все три этих вопроса и следовать им, заключил собеседник Лайфа.