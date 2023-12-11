Семак раскрыл секрет воспитания восьмерых детей и тренерской работы без мата

Тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как оставаться хорошим отцом восьмерых детей и в то же время являться тренером одного из самых сильных футбольных клубов страны. Он отметил, что, несмотря на все заслуги перед спортом, как и любой другой родитель, иногда чувствовал вину, что не уделял достаточного внимания детям.

"Восемь детей, половина из них уже живёт практически самостоятельной жизнью. Для меня рубеж взросления — это получение паспорта в 14 лет. Паспорт получили — ребёнок уже созрел, у него другие интересы, он перестаёт быть ребёнком. Интересы уже сосредоточены на друзьях, увлечениях, а не на родителях", — сказал Семак телеканалу "Санкт-Петербург".

Он отметил, что успеху "Зенита" нет универсального объяснения, да его и не существует. По словам тренера, нужно выкладываться на все 100% и тогда результат будет. Каждый год — это определённый вызов, который мы стараемся с честью и достоинством выдержать, добавил он. Футболист раскрыл ещё один необычный факт из своей жизни — он никогда не матерится.

"Само понятие "сквернословие" — это говорить скверно, если мы изнутри произносим те слова, то это говорит о том мире, который есть внутри нас. Я думаю, что русский язык и без сквернословия настолько красочный и прекрасный, что найдётся достаточно много выражений, не употребляя каких-то нецензурных слов, чтобы объяснить, что ты хочешь", — отметил Семак.

По словам футболиста, тренерская работа тесно сплетена с психологией. Тренер должен уметь подбодрить и поговорить с тем, кому это необходимо, заключил Семак.