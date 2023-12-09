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9 декабря, 19:21

"Зенит" обыграл "Пари НН" в матче чемпионата России и возглавил турнирную таблицу РПЛ

"Зенит" со счётом 1:0 обыграл "Пари НН" в матче чемпионата России

<p>Матч между "Зенитом" и "Пари НН" 9 декабря. Обложка © <a href="https://fc-zenit.ru/zenit/calendar/matches/1799633.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Зенит"</a></p>

Матч между "Зенитом" и "Пари НН" 9 декабря. Обложка © Футбольный клуб "Зенит"

"Зенит" обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 18-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на петербургской "Газпром-арене" встреча завершилась со счётом 1:0.

Фрагмент матча между "Зенитом" и "Пари НН". Видео © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Гол в ворота соперника забил колумбийский форвард Матео Кассьерра — ему удалось это сделать на 15-й минуте. Отметим, что петербургский клуб выиграл первый из трёх последних матчей, до этого он проиграл "Локомотиву" и "Динамо". "Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ с 36 очками. Между тем "Пари НН" занимает девятое место с 24 баллами.

ЦСКА обыграл "Ростов" в матче РПЛ под сильнейшим снегопадом

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Ранее Лайф писал, что "Спартак" разгромил "Крылья Советов" в матче 18-го тура РПЛ. Последняя игра года для команд закончилась победой красно-белых со счётом 3:0.

Никита Осипов
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