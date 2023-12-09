"Зенит" обыграл "Пари НН" в матче чемпионата России и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Гол в ворота соперника забил колумбийский форвард Матео Кассьерра — ему удалось это сделать на 15-й минуте. Отметим, что петербургский клуб выиграл первый из трёх последних матчей, до этого он проиграл "Локомотиву" и "Динамо". "Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ с 36 очками. Между тем "Пари НН" занимает девятое место с 24 баллами.