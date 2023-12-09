"Зенит" обыграл "Пари НН" в матче чемпионата России и возглавил турнирную таблицу РПЛ
"Зенит" со счётом 1:0 обыграл "Пари НН" в матче чемпионата России
Матч между "Зенитом" и "Пари НН" 9 декабря. Обложка © Футбольный клуб "Зенит"
"Зенит" обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 18-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на петербургской "Газпром-арене" встреча завершилась со счётом 1:0.
Фрагмент матча между "Зенитом" и "Пари НН". Видео © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"
Гол в ворота соперника забил колумбийский форвард Матео Кассьерра — ему удалось это сделать на 15-й минуте. Отметим, что петербургский клуб выиграл первый из трёх последних матчей, до этого он проиграл "Локомотиву" и "Динамо". "Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ с 36 очками. Между тем "Пари НН" занимает девятое место с 24 баллами.
Ранее Лайф писал, что "Спартак" разгромил "Крылья Советов" в матче 18-го тура РПЛ. Последняя игра года для команд закончилась победой красно-белых со счётом 3:0.