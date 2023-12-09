"Спартак" разгромил "Крылья Советов" в последнем матче года

Московский "Спартак" разгромил дома самарские "Крылья Советов" в матче 18-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Последняя игра года для команд закончилась победой красно-белых со счётом 3:0.

В составе москвичей забитыми голами отметились нидерландский форвард Квинси Промес (2-я минута), нападающий Александр Соболев (8-я) и полузащитник из Люксембурга Кристофер Мартинс (50-я). В этом матче исполняющим обязанности тренера "Спартака" был член тренерского штаба красно-белых Владимир Слишкович, так как главный тренер Гильермо Абаскаль отбывает дисквалификацию за толчок игрока "Ахмата" Бернарда Бериши в прошлом туре.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками, самарцы идут шестыми с 29. В следующем туре 2 марта москвичи отправятся в гости к "Зениту", а "Крылья Советов" сыграют на выезде с "Ростовом".