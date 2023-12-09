"Спартак" разгромил "Крылья Советов" в последнем матче года
"Спартак" разгромил "Крылья Советов" со счётом 3:0 в матче 18-го тура РПЛ
Фрагмент матча 18-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Крыльями Советов". Обложка © Telegram / ПФК "Крылья Советов"
Московский "Спартак" разгромил дома самарские "Крылья Советов" в матче 18-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Последняя игра года для команд закончилась победой красно-белых со счётом 3:0.
В составе москвичей забитыми голами отметились нидерландский форвард Квинси Промес (2-я минута), нападающий Александр Соболев (8-я) и полузащитник из Люксембурга Кристофер Мартинс (50-я). В этом матче исполняющим обязанности тренера "Спартака" был член тренерского штаба красно-белых Владимир Слишкович, так как главный тренер Гильермо Абаскаль отбывает дисквалификацию за толчок игрока "Ахмата" Бернарда Бериши в прошлом туре.
"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками, самарцы идут шестыми с 29. В следующем туре 2 марта москвичи отправятся в гости к "Зениту", а "Крылья Советов" сыграют на выезде с "Ростовом".
Напомним, главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль получил красную карточку в матче 17-го тура РПЛ, где его подопечные играли с "Ахматом". Полузащитник грозненского клуба Бернард Бериша прыгнул рядом с тренерской зоной "Спартака", радуясь голу. Испанец Абаскаль схватил игрока и толкнул его, за что и был удалён. Бериша получил жёлтую карточку, а наставника красно-белых дисквалифицировали на три матча.