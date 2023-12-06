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5 декабря, 21:55

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил награду "Джентльмен года"

<p>Фёдор Чалов с наградой "Джентльмен года". Обложка © <a href="https://www.kp.ru/sports/futbol/forvardu-czska-fedoru-chalovu-vruchen-priz-dzhentlmen-goda-2023/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kp.ru</a> / Михаил Фролов</p>

Фёдор Чалов с наградой "Джентльмен года". Обложка © Kp.ru / Михаил Фролов

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил премию "Джентльмен года – 2023". Об этом сообщает Kp.ru.

Футболист победил в народном голосовании, а затем мнение болельщиков подтвердили 14 из 16 экспертов. Он опередил полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука и защитника "Факела" Игоря Калинина.

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"Хочу поблагодарить всех тех, кто проголосовал за меня. И для меня эта награда большая честь. И оценка моих не игровых качеств, а больше всё-таки человеческих. Это очень важно. Я очень постараюсь оправдать доверие, и спасибо всем", — сказал Чалов, получив награду.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянина Евгения Башкирова признали лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии. Выступающий за ВПС 32-летний футболист в минувшем сезоне отметился тремя голами и двумя результативными передачами в 21 матче.

Артур Лапсаков
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