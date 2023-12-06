Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил награду "Джентльмен года"

"Хочу поблагодарить всех тех, кто проголосовал за меня. И для меня эта награда — большая честь. И оценка моих не игровых качеств, а больше всё-таки человеческих. Это очень важно. Я очень постараюсь оправдать доверие, и спасибо всем", — сказал Чалов, получив награду.