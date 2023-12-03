"Зенит" проиграл "Локомотиву" и потерял лидерство в РПЛ

"Локомотив" обыграл "Зенит" в матче 17-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась 3 декабря на московском стадионе "РЖД-арена", завершилась со счётом 3:1.

В составе столичной команды отличились Максим Глушенков (59-я минута) и Наир Тикнизян (88-я минута). Примечательно, что вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков отправил мяч в свои же ворота уже на восьмой минуте. У петербуржцев единственный гол на счету лучшего бомбардира чемпионата — колумбийца Матео Кассьерры (всего 13 голов).

Таким образом, "Локомотив" занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, а "Зенит" — вторую с 33. Отметим, что матч был назначен на 16:30 мск, однако начало пришлось перенести из-за сильного снегопада. Для уборки газона даже привлекли спецтехнику.

Тем временем лидером в таблице с 35 очками стал "Краснодар", который обыграл дома "Оренбург" со счётом 2:1. У "быков" голы забили Эдуард Сперцян и Ильзат Ахметов, а у проигравшей команды отличился Степан Оганесян. В 18-м туре, который станет последним в 2023 году, "Краснодар" примет ЦСКА 10 декабря, а "Оренбург" отправится в гости к "Сочи", который сегодня уволил главного тренера. 9-го числа "Зенит" сыграет дома с "Пари НН", а 8-го "Локомотив" примет ФК "Урал".