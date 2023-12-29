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Лукашенко попросил белорусских производителей "перекинуть яйца" Путину

29 декабря, 17:10
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © t.me / Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © t.me / Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил местным производителям по-соседски выручить Россию и "перекинуть Путину" яйца. Об этом белорусский лидер сказал во время открытия "Первого национального торгового дома" в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил помочь России яйцами. Видео © t.me / Пул Первого

"Да мы им помогаем, но им всё мало", с улыбкой ответила ему представительница одного из предприятий. На это Лукашенко деловито заметил, что нужно продолжать поставки: "Пусть покупают, чтобы у нас проблем не было".

В правительстве рассказали, когда в России стабилизируются цены на яйца
В правительстве рассказали, когда в России стабилизируются цены на яйца

Напомним, в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин принёс россиянам извинения за рост цен на яйца и пообещал, что проблема будет решена. По его словам, причиной повышения цен стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. Чтобы стабилизировать ситуацию, в страну стал ввозиться зарубежный товар, в частности из Азербайджана и Турции. Также Путин в шутку попросил президента Белоруссии Александра Лукашенко не жадничать и тоже поделиться яйцами.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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