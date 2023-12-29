Лукашенко попросил белорусских производителей "перекинуть яйца" Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил местным производителям по-соседски выручить Россию и "перекинуть Путину" яйца. Об этом белорусский лидер сказал во время открытия "Первого национального торгового дома" в Минске.

"Да мы им помогаем, но им всё мало", — с улыбкой ответила ему представительница одного из предприятий. На это Лукашенко деловито заметил, что нужно продолжать поставки: "Пусть покупают, чтобы у нас проблем не было".