Регион

Уведомления отключены

25 декабря, 17:13

Путин в шутку попросил Лукашенко не жадничать и поделиться яйцами

Президент РФ Владимир Путин шутя попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко "не жадничать" и поделиться с Россией куриными яйцами. Это произошло на заседании ЕАЭС во время доклада белорусского лидера о высокой продовольственной обеспеченности, достигнутой в рамках слаженной работы союза.

Путин попросил Лукашенко не жадничать и поставить яйца. Видео © LIFE

Глава Белоруссии рассказал, что сейчас страна с помощью собственного производства покрывает внутренние потребности в зерне, свином мясе, молоке, овощах, растительном масле и курином яйце. После этого он не сдержал улыбки и переглянулся с президентом России.

"Поставьте нам немножко! Не жадничайте!" с улыбкой ответил на это Путин.

Саммит ЕАЭС утвердил итоговую декларацию о развитии союза до 2045 года
Саммит ЕАЭС утвердил итоговую декларацию о развитии союза до 2045 года

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, а 26 декабря — неформальный саммит СНГ. В Кремле отметили, что заседание 25 декабря будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня. Первым из лидеров СНГ в Северную столицу прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров. После прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На саммите Путин рассказал, что объём взаимной торговли в ЕАЭС вырос почти вдвое за 10 лет.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • ЕАЭС
  • Александр Лукашенко
  • Путин
  • Мировая экономика
  • Экономика
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров