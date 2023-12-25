Путин в шутку попросил Лукашенко не жадничать и поделиться яйцами
Президент РФ Владимир Путин шутя попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко "не жадничать" и поделиться с Россией куриными яйцами. Это произошло на заседании ЕАЭС во время доклада белорусского лидера о высокой продовольственной обеспеченности, достигнутой в рамках слаженной работы союза.
Путин попросил Лукашенко не жадничать и поставить яйца. Видео © LIFE
Глава Белоруссии рассказал, что сейчас страна с помощью собственного производства покрывает внутренние потребности в зерне, свином мясе, молоке, овощах, растительном масле и курином яйце. После этого он не сдержал улыбки и переглянулся с президентом России.
"Поставьте нам немножко! Не жадничайте!" — с улыбкой ответил на это Путин.
Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, а 26 декабря — неформальный саммит СНГ. В Кремле отметили, что заседание 25 декабря будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня. Первым из лидеров СНГ в Северную столицу прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров. После прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На саммите Путин рассказал, что объём взаимной торговли в ЕАЭС вырос почти вдвое за 10 лет.
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