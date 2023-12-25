Путин в шутку попросил Лукашенко не жадничать и поделиться яйцами

Президент РФ Владимир Путин шутя попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко "не жадничать" и поделиться с Россией куриными яйцами. Это произошло на заседании ЕАЭС во время доклада белорусского лидера о высокой продовольственной обеспеченности, достигнутой в рамках слаженной работы союза.

Путин попросил Лукашенко не жадничать и поставить яйца. Видео © LIFE

Глава Белоруссии рассказал, что сейчас страна с помощью собственного производства покрывает внутренние потребности в зерне, свином мясе, молоке, овощах, растительном масле и курином яйце. После этого он не сдержал улыбки и переглянулся с президентом России.