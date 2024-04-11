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11 апреля, 17:00

Небензя: Закон о мобилизации на Украине превращает граждан в крепостных

Закон о мобилизации на Украине окончательно превращает граждан в крепостных. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, западные партнёры Незалежной прекрасно об этом знают, но умалчивают данный факт.

"Готовящийся сейчас закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных, чьими жизнями распоряжается Зеленский и его клика", — сказал дипломат.

В США предрекли истребление целого поколения украинцев из-за решения Зеленского
В США предрекли истребление целого поколения украинцев из-за решения Зеленского

Как сообщал Life.ru, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Теперь военнообязанные находятся под тотальным контролем государства. Нарушение правил может привести к приводам в полицию и другим санкциям. Ранее Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет и отменил статус "Ограниченно годен" в отношении призывников. Кроме того, в Незалежной идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. Более того, там хотят забирать в армию ещё и женщин по примеру Израиля.

Обложка ©

UN Photo

Александра Мышляева
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