Небензя: Закон о мобилизации на Украине превращает граждан в крепостных
Закон о мобилизации на Украине окончательно превращает граждан в крепостных. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, западные партнёры Незалежной прекрасно об этом знают, но умалчивают данный факт.
"Готовящийся сейчас закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных, чьими жизнями распоряжается Зеленский и его клика", — сказал дипломат.
Как сообщал Life.ru, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Теперь военнообязанные находятся под тотальным контролем государства. Нарушение правил может привести к приводам в полицию и другим санкциям. Ранее Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет и отменил статус "Ограниченно годен" в отношении призывников. Кроме того, в Незалежной идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. Более того, там хотят забирать в армию ещё и женщин по примеру Израиля.