Путин назвал чушью заявления о "желании" России атаковать Запад

Зарубежные политики намеренно обвиняют Россию в якобы "желании" напасть на Запад, чтобы выставить страну "агрессором" и оправдать расходы на украинский конфликт. Подобные утверждения не имеют ничего общего с реальностью, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это чушь, нужная правящим, как раньше говорили, кругам, для того чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине, вот и всё", — подчеркнул глава Кремля на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.