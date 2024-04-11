Путин назвал чушью заявления о "желании" России атаковать Запад
Зарубежные политики намеренно обвиняют Россию в якобы "желании" напасть на Запад, чтобы выставить страну "агрессором" и оправдать расходы на украинский конфликт. Подобные утверждения не имеют ничего общего с реальностью, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это чушь, нужная правящим, как раньше говорили, кругам, для того чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине, вот и всё", — подчеркнул глава Кремля на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Также Путин высказался о попытках Украины победить Россию на поле боя после отказа от переговоров. Он счёл такой план тупиковым, напомнив о желании Москвы завершить всё миром. Лукашенко в свою очередь заявил о готовности Белоруссии вклиниться в разговор двух держав.