Небензя посоветовал Западу начать подготовку к капитуляции Украины

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что руководство стран Коллективного Запада должно задуматься о том, что единственной темой международных обсуждений по Украине станет её безоговорочная капитуляция. По его словам, ситуацию не спасёт ни новая военная помощь, ни "мясные штурмы" Киева.

"Попытки главы киевского режима [Владимира Зеленского] продвигать свои формулы и созывать саммиты в поддержку киевского режима вызывают лишь недоумение. Уже очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к этому подготовиться", — заявил российский дипломат на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя также отметил, что происходящий прямо сейчас в ходе конфликта коренной перелом не в силах обратить вспять ни Запад со своими пакетами военной помощи, ни Киев, устраивающий "мясные штурмы" и контратаки, считает российский представитель.

"Украина сегодня не более чем частная военная компания, воюющая для Запада и западным оружием до последнего украинца", — указал дипломат.