ООН вслед за МАГАТЭ призвала прекратить обстрелы ЗАЭС, но не упомянула Украину

ООН выражает солидарность с МАГАТЭ, призывая немедленно остановить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом заявил на заседании Совбеза помощник генсека международной организации Мирослав Енча, напомнив, что 8 апреля произошло "прямое попадание" по станции.

"Мы присоединяемся к призыву гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси немедленно прекратить подобные непростительные атаки с целью избежания крупного ядерного инцидента. Ни одна страна не получает выгоды, ни в военном смысле, ни в политическом, атакуя ядерные объекты", — подчеркнул Енча.