ООН вслед за МАГАТЭ призвала прекратить обстрелы ЗАЭС, но не упомянула Украину
ООН потребовала немедленно остановить атаки на ЗАЭС из-за ядерных рисков
Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
ООН выражает солидарность с МАГАТЭ, призывая немедленно остановить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом заявил на заседании Совбеза помощник генсека международной организации Мирослав Енча, напомнив, что 8 апреля произошло "прямое попадание" по станции.
"Мы присоединяемся к призыву гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси немедленно прекратить подобные непростительные атаки с целью избежания крупного ядерного инцидента. Ни одна страна не получает выгоды, ни в военном смысле, ни в политическом, атакуя ядерные объекты", — подчеркнул Енча.
Напомним, ВСУ продолжают атаковать ЗАЭС. 8 апреля украинский дрон-камикадзе рухнул на крышу машинного зала шестого энергоблока, после чего был обезврежен. В МАГАТЭ призвали прекратить обстрелы станции, но не упомянули Украину. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиться от мировой общественности честных оценок случившегося. По его словам, Киев не должен уйти от ответственности после ударов по станции. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что Украина встала на путь ядерного террора.