"Любой ценой": Стало известно, чего пытается добиться Киев ударами по ЗАЭС

Атаками на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) киевский режим хочет создать ядерную аварию, а затем обвинить Россию в халатном отношении к безопасности. Таким мнением поделился советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Им необходим ядерный инцидент на территории Запорожской атомной электростанции. Им необходимы основания обвинить нас в безответственном отношении к ядерной безопасности. Именно поэтому был запущен фейк о том, что это наши дроны. Им нужна эта территория любой ценой", — отметил Карчаав в эфире "Соловьёв Live".