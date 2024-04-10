"Любой ценой": Стало известно, чего пытается добиться Киев ударами по ЗАЭС
Карчаа: Киев атакует ЗАЭС, чтобы создать ядерный инцидент и обвинить Россию
Атаками на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) киевский режим хочет создать ядерную аварию, а затем обвинить Россию в халатном отношении к безопасности. Таким мнением поделился советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Им необходим ядерный инцидент на территории Запорожской атомной электростанции. Им необходимы основания обвинить нас в безответственном отношении к ядерной безопасности. Именно поэтому был запущен фейк о том, что это наши дроны. Им нужна эта территория любой ценой", — отметил Карчаав в эфире "Соловьёв Live".
Советник подчеркнул, что для украинских властей Запорожская АЭС — "расходный материал".
Как ранее писал Life.ru, Вооружённые силы Украины стали всё чаще атаковать ЗАЭС. 7 апреля они нанесли удар с помощью дронов-камикадзе, тогда был повреждён грузовик. Позже враг ударил по куполу шестого энергоблока, пострадали три сотрудника ЗАЭС. 8 апреля киевский режим вновь нанёс удар по этому энергоблоку. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация была близка к ядерной аварии. В Кремле такие действия ВСУ назвали опасной провокацией. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Киев не сможет уйти от ответственности.
ТАСС / Коновалов Алексей