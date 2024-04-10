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10 апреля, 09:25

"Любой ценой": Стало известно, чего пытается добиться Киев ударами по ЗАЭС

Карчаа: Киев атакует ЗАЭС, чтобы создать ядерный инцидент и обвинить Россию

Атаками на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) киевский режим хочет создать ядерную аварию, а затем обвинить Россию в халатном отношении к безопасности. Таким мнением поделился советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Им необходим ядерный инцидент на территории Запорожской атомной электростанции. Им необходимы основания обвинить нас в безответственном отношении к ядерной безопасности. Именно поэтому был запущен фейк о том, что это наши дроны. Им нужна эта территория любой ценой", — отметил Карчаав в эфире "Соловьёв Live".

Советник подчеркнул, что для украинских властей Запорожская АЭС — "расходный материал".

Украина вслед за Россией запросила заседание по Запорожской АЭС
Украина вслед за Россией запросила заседание по Запорожской АЭС

Как ранее писал Life.ru, Вооружённые силы Украины стали всё чаще атаковать ЗАЭС. 7 апреля они нанесли удар с помощью дронов-камикадзе, тогда был повреждён грузовик. Позже враг ударил по куполу шестого энергоблока, пострадали три сотрудника ЗАЭС. 8 апреля киевский режим вновь нанёс удар по этому энергоблоку. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация была близка к ядерной аварии. В Кремле такие действия ВСУ назвали опасной провокацией. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Киев не сможет уйти от ответственности.

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ТАСС / Коновалов Алексей

Александра Мышляева
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