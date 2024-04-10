Украина вслед за Россией запросила заседание по Запорожской АЭС
Запрошенное Украиной и РФ заседание МАГАТЭ по ЗАЭС запланировано на 11 апреля
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) получили просьбу о проведении заседания по Запорожской АЭС (ЗАЭС) сначала от России, а затем от Украины. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале организации.
"Заседание созывается председателем Совета на основании двух отдельных писем, направленных ему, в хронологическом порядке, Российской Федерацией и Украиной, с просьбой о проведении сессии", — говорится в сообщении.
Помимо этого, представители Агентства сообщили, что данное мероприятие запланировано на ближайший четверг, 11 апреля. Предполагается, что заседание пройдёт в штаб-квартире МАГАТЭ, расположенной в Вене, и будет закрыто для прессы.
Ранее Life.ru писал, что Киев не сможет уйти от ответственности в связи с последними ударами по Запорожской атомной электростанции. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва намерена добиться от МАГАТЭ и секретариата ООН честных оценок случившегося. Стоит отметить, что этому предшествовала очередная атака киевского режима на данный объект.
Telegram / Владимир Рогов