Украина вслед за Россией запросила заседание по Запорожской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) получили просьбу о проведении заседания по Запорожской АЭС (ЗАЭС) сначала от России, а затем от Украины. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале организации.

"Заседание созывается председателем Совета на основании двух отдельных писем, направленных ему, в хронологическом порядке, Российской Федерацией и Украиной, с просьбой о проведении сессии", — говорится в сообщении.