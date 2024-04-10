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9 апреля, 23:56

Украина вслед за Россией запросила заседание по Запорожской АЭС

Запрошенное Украиной и РФ заседание МАГАТЭ по ЗАЭС запланировано на 11 апреля

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) получили просьбу о проведении заседания по Запорожской АЭС (ЗАЭС) сначала от России, а затем от Украины. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале организации.

"Заседание созывается председателем Совета на основании двух отдельных писем, направленных ему, в хронологическом порядке, Российской Федерацией и Украиной, с просьбой о проведении сессии", — говорится в сообщении.

Помимо этого, представители Агентства сообщили, что данное мероприятие запланировано на ближайший четверг, 11 апреля. Предполагается, что заседание пройдёт в штаб-квартире МАГАТЭ, расположенной в Вене, и будет закрыто для прессы.

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Ранее Life.ru писал, что Киев не сможет уйти от ответственности в связи с последними ударами по Запорожской атомной электростанции. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва намерена добиться от МАГАТЭ и секретариата ООН честных оценок случившегося. Стоит отметить, что этому предшествовала очередная атака киевского режима на данный объект.

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Telegram / Владимир Рогов

Алексей Соловьёв
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