В МИД РФ предупредили Киев об ответственности за атаки на Запорожскую АЭС

"Я думаю, что на этот раз уйти от ответственности не получится. Мы заинтересованы в сотрудничестве и с МАГАТЭ, и с секретариатом ООН, но, конечно же, будем добиваться от них честного признания происходящего не только вокруг Запорожской атомной электростанции, но и в целом вокруг Украины", — подчеркнул глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой Ваном И.