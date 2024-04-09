В МИД РФ предупредили Киев об ответственности за атаки на Запорожскую АЭС
Лавров: Киеву не удастся уйти от ответственности в связи с атаками на ЗАЭС
Киев не сможет уйти от ответственности в связи с последними ударами по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Москва намерена добиться от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и секретариата ООН честных оценок случившегося, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я думаю, что на этот раз уйти от ответственности не получится. Мы заинтересованы в сотрудничестве и с МАГАТЭ, и с секретариатом ООН, но, конечно же, будем добиваться от них честного признания происходящего не только вокруг Запорожской атомной электростанции, но и в целом вокруг Украины", — подчеркнул глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой Ваном И.
Лавров пояснил, что оценки международных чиновников всех моментов, происходящих вокруг Украины, до сих пор "были однобокими". Вместе с тем Россия на планируемых заседаниях исполнительного совета МАГАТЭ и Совбеза ООН будет добиваться оценок атак киевского режима на Запорожскую АЭС. Министр дополнил, что российская сторона согласилась на присутствие миссии МАГАТЭ на станции, чтобы сотрудники агентства могли объективно оценить происходящее.
Напомним, ВСУ снова обостряют обстановку вокруг Запорожской АЭС. Так, 7 апреля станцию атаковали с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся на район грузового порта и столовой, повреждён грузовик. Позднее украинская армия ударила по куполу шестого энергоблока. Радиационный фон не изменился, однако пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из них — в тяжёлом состоянии. В Кремле назвали действия Киева опасной провокацией. Вчера, 8 апреля, ВСУ снова попытались атаковать станцию, дрон рухнул всё на тот же шестой энергоблок. Пострадавших нет, устройство обезвредили. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС была близка к ядерной аварии.
ТАСС / Алексей Коновалов