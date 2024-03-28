Спасатели нашли в реке у разрушенного моста в Балтиморе останки двух человек
Фото с места обрушения моста в Балтиморе. Обложка X / TendayiZinyama
Спасатели извлекли из реки Патапско останки двух человек после обрушения автомобильного моста Key Bridge в Балтиморе. Как передаёт The Washington Post, тела находились в красном пикапе.
"Останки двух человек были извлечены из красного пикапа, рухнувшего в реку Патапско, на следующий день после того, как массивный контейнеровоз врезался в мост Фрэнсиса Скотта в Балтиморе и обрушил его", — пишет газета.
Кому принадлежат останки, пока не установлено.
Ранее Life.ru писал, что в Балтиморе рухнул автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезалось грузовое судно Dali. Затем местные СМИ сообщили, что в воде могло оказаться порядка 20 человек. Президент Соединённых Штатов Джо Байден прокомментировал эту ситуацию, заявив, что причиной случившегося стал непреднамеренный акт, а именно — столкновение судна с его опорой. Также стало известно о том, что капитаном этого контейнеровоза мог быть гражданин Украины.