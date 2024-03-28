Спасатели нашли в реке у разрушенного моста в Балтиморе останки двух человек

Спасатели извлекли из реки Патапско останки двух человек после обрушения автомобильного моста Key Bridge в Балтиморе. Как передаёт The Washington Post, тела находились в красном пикапе.

"Останки двух человек были извлечены из красного пикапа, рухнувшего в реку Патапско, на следующий день после того, как массивный контейнеровоз врезался в мост Фрэнсиса Скотта в Балтиморе и обрушил его", — пишет газета.