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27 марта, 23:54

Спасатели нашли в реке у разрушенного моста в Балтиморе останки двух человек

Фото с места обрушения моста в Балтиморе. Обложка X / TendayiZinyama

Фото с места обрушения моста в Балтиморе. Обложка X / TendayiZinyama

Спасатели извлекли из реки Патапско останки двух человек после обрушения автомобильного моста Key Bridge в Балтиморе. Как передаёт The Washington Post, тела находились в красном пикапе.

"Останки двух человек были извлечены из красного пикапа, рухнувшего в реку Патапско, на следующий день после того, как массивный контейнеровоз врезался в мост Фрэнсиса Скотта в Балтиморе и обрушил его", — пишет газета.

Кому принадлежат останки, пока не установлено.

СМИ сообщили как минимум о шести погибших при обрушении моста в Балтиморе
СМИ сообщили как минимум о шести погибших при обрушении моста в Балтиморе

Ранее Life.ru писал, что в Балтиморе рухнул автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезалось грузовое судно Dali. Затем местные СМИ сообщили, что в воде могло оказаться порядка 20 человек. Президент Соединённых Штатов Джо Байден прокомментировал эту ситуацию, заявив, что причиной случившегося стал непреднамеренный акт, а именно — столкновение судна с его опорой. Также стало известно о том, что капитаном этого контейнеровоза мог быть гражданин Украины.

Оксана Попова
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