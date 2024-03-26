Байден рассказал, из-за чего обрушился мост в Балтиморе
Байден назвал обрушение моста в Балтиморе результатом непреднамеренных действий
Президент Соединённых Штатов Джо Байден во время выступления в Белом доме прокомментировал ситуацию с обрушением моста в Балтиморе. По его словам, причиной случившегося стал непреднамеренный акт, а именно — столкновение судна с его опорой.
"На данный момент у нас нет указаний, каких-либо оснований полагать, что речь идёт о преднамеренном акте. Всё указывает на то, что речь идёт об ужасном несчастном случае", — заявил глава государства.
Американский лидер сообщил, что экипаж судна смог заранее предупредить власти штата о том, что оно потеряло управление, в результате чего своевременно было остановлено движение по мосту. Это, по словам хозяина Белого дома, "позволило спасти жизни". Байден также сообщил, что состояние одного пострадавшего оценивается как критическое, ещё одному госпитализация не потребовалась и шестерых человек спасатели продолжают разыскивать.
Ранее Life.ru писал, что мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд) в США рухнул после того, как в него врезалось судно, из-за чего несколько машин упали в воду. Впоследствии местные средства массовой информации со ссылкой на спасателей сообщали, что в воде могли оказаться порядка 20 человек. Температура в районе порта составляет около -1 °C.
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