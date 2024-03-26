Байден рассказал, из-за чего обрушился мост в Балтиморе

Президент Соединённых Штатов Джо Байден во время выступления в Белом доме прокомментировал ситуацию с обрушением моста в Балтиморе. По его словам, причиной случившегося стал непреднамеренный акт, а именно — столкновение судна с его опорой.

"На данный момент у нас нет указаний, каких-либо оснований полагать, что речь идёт о преднамеренном акте. Всё указывает на то, что речь идёт об ужасном несчастном случае", — заявил глава государства.