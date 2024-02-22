Судно обрушило часть моста с автобусом и легковушками в Китае, есть жертвы
Два человека погибли после столкновения контейнеровоза с опорой моста в Китае
Врезавшийся в мост в Китае контейнеровоз. Обложка © X / @MillitaryNerd / @theinformantofc
В китайском городе Гуанчжоу корабль для перевозки контейнеров столкнулся с опорой моста, от удара один из пролётов обрушился в воду. Городской центр по спасению на море сообщает о двоих погибших и трёх пропавших без вести.
Последствия столкновения сухогруза с опорой моста в Гуанчжоу. Видео © X / @MillitaryNerd
После обрушения части конструкции с моста упало пять автомобилей. Два из них рухнули в воду, ещё три упали на корабль. В результате два человека скончались, местоположение ещё троих остаётся неизвестным. Двоих пострадавших спасли.
Авария произошла в 5:30 по местному времени (0:30 по Москве) в районе Наньша. Причина, по которой произошло столкновение, пока что не известна.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в начале февраля в юго-западной части Флориды в США бизнес-джет врезался в автомобиль при попытке совершить посадку на трассе 75 в округе Коллиер. Авария произошла с двухдвигательным Bombardier Challenger 600, летевшим из Огайо в Форт-Лодердейл. В какой-то момент у самолёта, которым летело пять человек, произошёл отказ двигателей, и экипажем было принято решение экстренно садиться на проезжей части. К несчастью, посадка произошла неудачно и борт, столкнувшись с машиной, загорелся. Погибло два человека.