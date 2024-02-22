Судно обрушило часть моста с автобусом и легковушками в Китае, есть жертвы

В китайском городе Гуанчжоу корабль для перевозки контейнеров столкнулся с опорой моста, от удара один из пролётов обрушился в воду. Городской центр по спасению на море сообщает о двоих погибших и трёх пропавших без вести.

Последствия столкновения сухогруза с опорой моста в Гуанчжоу. Видео © X / @MillitaryNerd

После обрушения части конструкции с моста упало пять автомобилей. Два из них рухнули в воду, ещё три упали на корабль. В результате два человека скончались, местоположение ещё троих остаётся неизвестным. Двоих пострадавших спасли.

Авария произошла в 5:30 по местному времени (0:30 по Москве) в районе Наньша. Причина, по которой произошло столкновение, пока что не известна.