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14 февраля, 04:59

Появилось видео из Техаса, где машина влетела в полный людей пункт скорой помощи

АР: В Техасе автомобиль врезался в пункт скорой помощи, погиб один человек

В Техасе автомобиль врезался в пункт скорой помощи, расположенный в городе Остин. Как передаёт Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти, в результате происшествия погиб один человек и ещё десять пострадали.

Пункт скорой помощи в Техасе, который протаранил автомобиль. Видео © Х / Chuck Callesto

"Один человек погиб и десять пострадали после того, как машина врезалась в пункт экстренной помощи в Остине, Техас", — говорится в сообщении.

По данным издания, инцидент произошёл накануне вечером, 13 февраля. Как предполагают власти, водитель транспортного средства непреднамеренно направил свою машину в здание медицинского центра Сент-Дэвид на севере Остина. Стоит отметить, что удар пришёлся на ту часть здания, где находится комната экстренной помощи.

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Life.ru ранее писал, что в американском штате Делавэр в декабре прошлого года неизвестный на седане врезался во внедорожник, охранявший кортеж президента США Джо Байдена. Впоследствии представитель американской секретной службы Стив Копек сообщил, что этот инцидент не был преднамеренным.

Обложка ©

Х / Chuck Callesto

Алексей Соловьёв
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