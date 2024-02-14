Появилось видео из Техаса, где машина влетела в полный людей пункт скорой помощи
АР: В Техасе автомобиль врезался в пункт скорой помощи, погиб один человек
В Техасе автомобиль врезался в пункт скорой помощи, расположенный в городе Остин. Как передаёт Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти, в результате происшествия погиб один человек и ещё десять пострадали.
Пункт скорой помощи в Техасе, который протаранил автомобиль. Видео © Х / Chuck Callesto
"Один человек погиб и десять пострадали после того, как машина врезалась в пункт экстренной помощи в Остине, Техас", — говорится в сообщении.
По данным издания, инцидент произошёл накануне вечером, 13 февраля. Как предполагают власти, водитель транспортного средства непреднамеренно направил свою машину в здание медицинского центра Сент-Дэвид на севере Остина. Стоит отметить, что удар пришёлся на ту часть здания, где находится комната экстренной помощи.
Х / Chuck Callesto