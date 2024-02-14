Появилось видео из Техаса, где машина влетела в полный людей пункт скорой помощи

В Техасе автомобиль врезался в пункт скорой помощи, расположенный в городе Остин. Как передаёт Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти, в результате происшествия погиб один человек и ещё десять пострадали.

Пункт скорой помощи в Техасе, который протаранил автомобиль. Видео © Х / Chuck Callesto

"Один человек погиб и десять пострадали после того, как машина врезалась в пункт экстренной помощи в Остине, Техас", — говорится в сообщении.