Седан влетел во внедорожник рядом с кортежем Байдена, когда тот выходил из здания

В американском штате Делавэр в воскресенье, 17 декабря, неизвестный на седане врезался во внедорожник, охранявший кортеж президента Джо Байдена, глава государства не пострадал. Об этом сообщило агентство Reuters.

Это случилось в центре Уилмингтона. Американский лидер и его супруга выходили из штаб-квартиры предвыборного штаба кандидата от демократов, когда раздался громкий удар. Агенты Секретной службы быстро задержали виновника ДТП, а президента с женой сопроводили к их машине.

Неизвестный врезался в машину охраны рядом с кортежем Байдена. Видео © X / Josh Wingrove