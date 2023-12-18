Седан влетел во внедорожник рядом с кортежем Байдена, когда тот выходил из здания
Reuters: В США неизвестный врезался в машину охраны рядом с кортежем Байдена
Мужчина, врезавшийся во внедорожник охраны рядом с кортежем Байдена. Обложка X / Gain of Fauci
В американском штате Делавэр в воскресенье, 17 декабря, неизвестный на седане врезался во внедорожник, охранявший кортеж президента Джо Байдена, глава государства не пострадал. Об этом сообщило агентство Reuters.
Это случилось в центре Уилмингтона. Американский лидер и его супруга выходили из штаб-квартиры предвыборного штаба кандидата от демократов, когда раздался громкий удар. Агенты Секретной службы быстро задержали виновника ДТП, а президента с женой сопроводили к их машине.
Неизвестный врезался в машину охраны рядом с кортежем Байдена. Видео © X / Josh Wingrove
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин жёстко отреагировал на опасения Байдена о возможной войне РФ и НАТО. По его словам, наша страна совершенно не заинтересована в конфликте со странами Североатлантического блока.