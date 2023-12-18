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18 декабря, 02:38

Седан влетел во внедорожник рядом с кортежем Байдена, когда тот выходил из здания

Reuters: В США неизвестный врезался в машину охраны рядом с кортежем Байдена

<p>Мужчина, врезавшийся во внедорожник охраны рядом с кортежем Байдена. Обложка X / <a href="https://twitter.com/DschlopesIsBack/status/1736570633935348126/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gain of Fauci</a></p>

Мужчина, врезавшийся во внедорожник охраны рядом с кортежем Байдена. Обложка X / Gain of Fauci

В американском штате Делавэр в воскресенье, 17 декабря, неизвестный на седане врезался во внедорожник, охранявший кортеж президента Джо Байдена, глава государства не пострадал. Об этом сообщило агентство Reuters.

Это случилось в центре Уилмингтона. Американский лидер и его супруга выходили из штаб-квартиры предвыборного штаба кандидата от демократов, когда раздался громкий удар. Агенты Секретной службы быстро задержали виновника ДТП, а президента с женой сопроводили к их машине.

Неизвестный врезался в машину охраны рядом с кортежем Байдена. Видео © X / Josh Wingrove

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Лариса Сафронова
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