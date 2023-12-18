В США назвали непреднамеренным инцидент с кортежем Байдена
Секретная служба США: ДТП с кортежем Байдена не было преднамеренным
Инцидент с кортежем президента США Джо Байдена не был преднамеренным, заявил Стив Копек — представитель секретной службы, которая отвечает за охрану первых лиц Америки.
"В автомобиль секретной службы, охранявшей маршрут следования президентского кортежа, врезался другой автомобиль в Уилмингтоне, округ Колумбия. У участников инцидента не было преднамеренного интереса", — приводит РИА "Новости" заявление спецслужбы.
Как отметил Копек, в итоге кортеж американского лидера отбыл без происшествий.
Напомним, ночью стало известно, что в американском штате Делавэр неизвестный врезался в машину охраны рядом с кортежем Джо Байдена. Всё произошло, когда 81-летний политик вместе с супругой выходили из здания предвыборного штаба кандидата от демократов. Агенты секретной службы быстро среагировали и задержали виновника ДТП.
X / Josh Wingrove