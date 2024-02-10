В США самолёт врезался в машину при посадке на шоссе, погибло два человека
NBC: Во Флориде бизнес-джет рухнул на автостраду и врезался в машину
Два человека погибли в результате происшествия, случившегося в минувшую пятницу, 9 февраля, на юго-западе Флориды. Как передаёт NBC News со ссылкой на местные власти, там бизнес-джет рухнул на трассу и врезался в автомобиль.
Во Флориде бизнес-джет рухнул на автостраду и врезался в машину. Видео © Х / Maria Ducato
По данным канала, крушение произошло на межштатной автомагистрали 75 в округе Коллиер. Двухдвигательный Bombardier Challenger 600 летел из Огайо в Форт-Лодердейл. В районе Неаполя у бизнес-джета, на борту которого находилось пять человек, отказали двигатели, после чего экипаж принял решение сесть на проезжую часть. В итоге на земле он врезался в автомобиль и загорелся.
Представители офиса шерифа округа Коллиер заявили, что в результате инцидента погибло два человека. На данный момент неизвестно, находились ли погибшие в самолёте.
Ранее Life.ru писал, что частный вертолёт рухнул в озеро Ранко на юге Чили. На борту винтокрылой машины находился бывший президент страны Себастьян Пиньера и члены его семьи. В результате трагедии политик скончался.
Х / Maria Ducato