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9 февраля, 23:46

В США самолёт врезался в машину при посадке на шоссе, погибло два человека

NBC: Во Флориде бизнес-джет рухнул на автостраду и врезался в машину

Два человека погибли в результате происшествия, случившегося в минувшую пятницу, 9 февраля, на юго-западе Флориды. Как передаёт NBC News со ссылкой на местные власти, там бизнес-джет рухнул на трассу и врезался в автомобиль.

Во Флориде бизнес-джет рухнул на автостраду и врезался в машину. Видео © Х / Maria Ducato

По данным канала, крушение произошло на межштатной автомагистрали 75 в округе Коллиер. Двухдвигательный Bombardier Challenger 600 летел из Огайо в Форт-Лодердейл. В районе Неаполя у бизнес-джета, на борту которого находилось пять человек, отказали двигатели, после чего экипаж принял решение сесть на проезжую часть. В итоге на земле он врезался в автомобиль и загорелся.

Представители офиса шерифа округа Коллиер заявили, что в результате инцидента погибло два человека. На данный момент неизвестно, находились ли погибшие в самолёте.

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Ранее Life.ru писал, что частный вертолёт рухнул в озеро Ранко на юге Чили. На борту винтокрылой машины находился бывший президент страны Себастьян Пиньера и члены его семьи. В результате трагедии политик скончался.

Обложка ©

Х / Maria Ducato

Алексей Соловьёв
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