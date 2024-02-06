Бывший президент Чили погиб при падении вертолёта в озеро
La Nación: Экс-президент Чили Пиньера разбился при крушении частного вертолёта
Себастьян Пиньера. Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus
Частный вертолёт рухнул в озеро Ранко на юге Чили. На борту винтокрылой машины находился бывший президент страны Себастьян Пиньера и члены его семьи. В результате трагедии политик скончался, сказано в сообщении радиостанции Biobio.
По предварительной информации, за штурвалом воздушного судна находился сам экс-глава государства. Причиной инцидента могла стать плохая погода, уточнила местная газета La Nación.
"После падения судна троим людям удалось выбраться, отстегнув ремни безопасности. Четвёртый человек, бывший президент Пиньера, остался внутри повреждённого аппарата и пропал без вести", — отметили в Biobio.
А двумя днями ранее в Карелии потерпел крушение спасательный вертолёт Ми-8. Винтокрылая машина упала в Онежское озеро и ушла под воду. Тело одного из членов экипажа уже поднято на поверхность.