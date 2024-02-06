Бывший президент Чили погиб при падении вертолёта в озеро

Частный вертолёт рухнул в озеро Ранко на юге Чили. На борту винтокрылой машины находился бывший президент страны Себастьян Пиньера и члены его семьи. В результате трагедии политик скончался, сказано в сообщении радиостанции Biobio.

По предварительной информации, за штурвалом воздушного судна находился сам экс-глава государства. Причиной инцидента могла стать плохая погода, уточнила местная газета La Nación.