Около 20 человек могли упасть в реку при обрушении моста в Балтиморе

Порядка 20 человек могли упасть в реку Патапско после обрушения моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд) в США из-за того, что в него влетело судно. Об этом пишет CNN со ссылкой на спасателей.

Мост в Балтиморе рухнул после того, как в него врезалось судно. Видео © X (Twitter) / TendayiZinyama

По данным телеканала, специалисты проводят поисково-спасательную операцию на фоне неблагоприятных погодных условий. Температура в районе порта составляет около -1°C.

"По ощущениям там, где я нахожусь, по меньшей мере около -1 °C. Может быть, немного ниже. И я уверен, что температура воды ещё ниже. И это может представлять проблему и риск для наших водолазов", — отметили в пожарной охране.