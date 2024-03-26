В США огромный мост рухнул после того, как в него врезалось судно

В городе Балтиморе, который расположен в американском штате Мэриленд, рухнул автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта. Это произошло после того, как в него врезалось судно. Об этом сообщает телеканал Fox Baltimore.

Мост в США рухнул после того, как в него врезалось судно. Видео © X / TendayiZinyama

"Мост Key Bridge рухнул в воду после столкновения с грузовым судном", — указано в сообщении.

Телеканал уточняет, что автомобильное движение перекрыли в обе стороны. Кроме того, по данным радиостанции Wtop News, корабль врезался в опору моста, он загорелся и утонул. В результате происшествия несколько машин упало в воду, в настоящее время их число уточняется. Число пострадавших также пока не известно.