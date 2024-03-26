В США огромный мост рухнул после того, как в него врезалось судно
Fox Baltimore: Мост Key Bridge обрушился в Балтиморе из-за врезавшегося судна
В городе Балтиморе, который расположен в американском штате Мэриленд, рухнул автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта. Это произошло после того, как в него врезалось судно. Об этом сообщает телеканал Fox Baltimore.
Мост в США рухнул после того, как в него врезалось судно. Видео © X / TendayiZinyama
"Мост Key Bridge рухнул в воду после столкновения с грузовым судном", — указано в сообщении.
Телеканал уточняет, что автомобильное движение перекрыли в обе стороны. Кроме того, по данным радиостанции Wtop News, корабль врезался в опору моста, он загорелся и утонул. В результате происшествия несколько машин упало в воду, в настоящее время их число уточняется. Число пострадавших также пока не известно.
А ранее Life.ru писал, что два человека погибло после столкновения контейнеровоза с опорой моста в Китае. После обрушения части конструкции с моста упало пять автомобилей. Два из них рухнуло в воду, ещё три упало на судно.
X / TendayiZinyama