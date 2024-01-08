В Белоруссии обрушился мост через Неман, есть пострадавшие

В Лидском районе Белоруссии обрушился пролёт неэксплуатируемого моста через реку Неман. Об этом сообщили в пресс-службе Гродненского областного управления МЧС.





Сотрудники МЧС Белоруссии работают на месте обрушения моста через Неман. Видео © Telegram / МЧС Белоруссии

"Инцидент произошёл сегодня в 10:23 вблизи деревни Тосино Лидского района. В результате падения плиты получили травмы два человека, проводившие демонтаж моста, а также в воде оказался экскаватор с машинистом", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что двух пострадавших удалось достать с помощью трёхколенной лестницы, а группа спасения на водах извлекла рабочего из экскаватора. Всех отправили в больницу.

Следственный комитет страны возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности строительных работ. Там уточнили, что инцидент произошёл во время демонтажа конструкции.

"В ходе работ произошло обрушение плит, в результате чего экскаватор, который использовался для демонтажа моста, упал в воду. Водитель спецтехники и ещё двое рабочих госпитализированы, им оказывается квалифицированная помощь", — говорится в сообщении белорусского СК, опубликованном в телеграм-канале.