Ночной клуб затонул в Белграде, в ледяной воде оказались 114 человек
Затонувший в Белграде ночной клуб. Обложка © X / Savski nasip
Популярный понтонный ночной клуб Kartel, расположенный в Белграде на набережной реки Сава, затонул минувшей ночью. В воде оказались 114 человек, которые посетили выступление местного музыканта.
Посетители затонувшего клуба пытаются попасть на берег. Видео © X / Kosta Konstantinović
По словам очевидцев, трагедия произошла по вине охранников, которые начали выгонять посетителей клуба после вечеринки. Из-за высокой загруженности моста, соединявшего понтон с берегом, конструкция начала уходить под воду. Вслед за собой она потянула и плавучее сооружение. Прибывшие на место инцидента спасатели вытащили из ледяной воды десятки человек. Некоторым из них понадобилась медицинская помощь.
Затонувший в Белграде ночной клуб. Фото © X / NeshKO?
А сегодня, 24 декабря, в Белграде проходит штурм городской администрации. В нём участвуют сторонники сербской оппозиции, недовольные итогами выборов в Скупщину. Полиция применила против них слезоточивый газ.