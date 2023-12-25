Ночной клуб затонул в Белграде, в ледяной воде оказались 114 человек

Популярный понтонный ночной клуб Kartel, расположенный в Белграде на набережной реки Сава, затонул минувшей ночью. В воде оказались 114 человек, которые посетили выступление местного музыканта.

По словам очевидцев, трагедия произошла по вине охранников, которые начали выгонять посетителей клуба после вечеринки. Из-за высокой загруженности моста, соединявшего понтон с берегом, конструкция начала уходить под воду. Вслед за собой она потянула и плавучее сооружение. Прибывшие на место инцидента спасатели вытащили из ледяной воды десятки человек. Некоторым из них понадобилась медицинская помощь.