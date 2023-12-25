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24 декабря, 21:48

Ночной клуб затонул в Белграде, в ледяной воде оказались 114 человек

Затонувший в Белграде ночной клуб. Обложка © X / Savski nasip

Затонувший в Белграде ночной клуб. Обложка © X / Savski nasip

Популярный понтонный ночной клуб Kartel, расположенный в Белграде на набережной реки Сава, затонул минувшей ночью. В воде оказались 114 человек, которые посетили выступление местного музыканта.

Посетители затонувшего клуба пытаются попасть на берег. Видео © X / Kosta Konstantinović

По словам очевидцев, трагедия произошла по вине охранников, которые начали выгонять посетителей клуба после вечеринки. Из-за высокой загруженности моста, соединявшего понтон с берегом, конструкция начала уходить под воду. Вслед за собой она потянула и плавучее сооружение. Прибывшие на место инцидента спасатели вытащили из ледяной воды десятки человек. Некоторым из них понадобилась медицинская помощь.

Затонувший в Белграде ночной клуб. Фото © X / NeshKO?

Затонувший в Белграде ночной клуб. Фото © X / NeshKO?

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А сегодня, 24 декабря, в Белграде проходит штурм городской администрации. В нём участвуют сторонники сербской оппозиции, недовольные итогами выборов в Скупщину. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Илья Пушкарев
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