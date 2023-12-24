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24 декабря, 19:55

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде

Сербская полиция применила слезоточивый газ в ответ на новую попытку протестующих проникнуть в здание администрации Белграда. Об этом сообщает ТАСС.

Сторонники оппозиции продолжают бить по оконным стёклам палками, а также бросать камни и банки в полицейских, закрывающих дверной проём щитами.

Сторонники оппозиции в Сербии штурмуют здание администрации Белграда. Видео X / kos_data

Вучич на фоне беспорядков заявил, что речь о революции не идёт
Вучич на фоне беспорядков заявил, что речь о революции не идёт

Протесты в Белграде начались после проведения выборов в Скупщину. Сторонники сербской оппозиции организовали штурм городской администрации столицы 24 декабря, они жгут фаеры и пытаются выломать двери.

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X / Milena

Артур Лапсаков
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