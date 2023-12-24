Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде

Сербская полиция применила слезоточивый газ в ответ на новую попытку протестующих проникнуть в здание администрации Белграда. Об этом сообщает ТАСС.

Сторонники оппозиции продолжают бить по оконным стёклам палками, а также бросать камни и банки в полицейских, закрывающих дверной проём щитами.

Сторонники оппозиции в Сербии штурмуют здание администрации Белграда. Видео X / kos_data