Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде
Сербская полиция применила слезоточивый газ в ответ на новую попытку протестующих проникнуть в здание администрации Белграда. Об этом сообщает ТАСС.
Сторонники оппозиции продолжают бить по оконным стёклам палками, а также бросать камни и банки в полицейских, закрывающих дверной проём щитами.
Сторонники оппозиции в Сербии штурмуют здание администрации Белграда. Видео X / kos_data
Протесты в Белграде начались после проведения выборов в Скупщину. Сторонники сербской оппозиции организовали штурм городской администрации столицы 24 декабря, они жгут фаеры и пытаются выломать двери.
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