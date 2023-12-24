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24 декабря, 19:12

Вучич на фоне беспорядков заявил, что речь о революции не идёт

Александр Вучич. Обложка © predsednik.rs

Александр Вучич. Обложка © predsednik.rs

Сербский президент Александр Вучич в ходе срочного обращения к нации на фоне продолжающихся протестов в Белграде заявил, что речь о революции не идёт.

"Призываю граждан не беспокоиться, речь не идёт о революции", — сказал лидер страны, добавив, что правоохранительные органы держат ситуацию под контролем.

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Напомним, протесты в Белграде начались после проведения выборов в Скупщину. Недовольные их результатами сторонники сербской оппозиции организовали штурм городской администрации столицы. Участники несогласованной акции зажгли фаеры и пытаются выломать двери.

Артур Лапсаков
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