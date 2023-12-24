Вучич на фоне беспорядков заявил, что речь о революции не идёт
Александр Вучич. Обложка © predsednik.rs
Сербский президент Александр Вучич в ходе срочного обращения к нации на фоне продолжающихся протестов в Белграде заявил, что речь о революции не идёт.
"Призываю граждан не беспокоиться, речь не идёт о революции", — сказал лидер страны, добавив, что правоохранительные органы держат ситуацию под контролем.
Напомним, протесты в Белграде начались после проведения выборов в Скупщину. Недовольные их результатами сторонники сербской оппозиции организовали штурм городской администрации столицы. Участники несогласованной акции зажгли фаеры и пытаются выломать двери.